Sabato 10 ottobre si è concluso il concorso cinematografico nazionale “Cittadini consapevoli e attivi per il paesaggio e l’ambiente” promosso dall’APIDGE (Associazione professionale insegnanti Scienze Giuridiche ed Economiche) e l’ITFF (International Tour Film Festival di Civitavecchia), con la selezione dei cortometraggi candidati sul tema del Patrimonio naturale, storico, artistico e culturale del nostro Paese in rapporto all’articolo 9 della costituzione.

La giuria, composta da Miriam Mirolla, docente dell’Accademia delle belle Arti di Roma, Giacomo Ebner, magistrato ed Ezio Sina, Presidente nazionale di APIDGE, ha esaminato i videoclip, tutti con caratteristiche molto diverse l’uno dall’altro, assegnando il terzo premio al Liceo Artistico Edgardo Simone di Brindisi con l’opera della studentessa Andreina Simmini della classe 4B indirizzo Scenografia “La natura bacia il Covid. Contagio”, il cui lavoro era stato svolto in regime di didattica a distanza nel corso dell’a.s. 2019-20 sotto la guida della prof.ssa Barbara Arrigo. Il video premiato è stato realizzato nell’ambito dell’iniziativa interna promossa dalla Scuola ‘Raccontiamoci- La scuola al tempo del Covid 19” con attività pianificate nel Laboratorio di Scenografia, mediante pratiche didattiche innovative, adeguate al cambiamento radicale nel loro assetto durante i mesi del lockdown. L’esperienza didattica, sollecitata dall’autonarrazione, ha trovato nuovi spunti di riflessione rispetto alla situazione determinata dal Covid.

L’idea rielaborata dalla brava studentessa è un’interpretazione visiva dal carattere decisamente contemporaneo, che ha trovato forma ed espressione nella sequenza di immagini così commentate dalla giuria: “…prezioso e vivace il brevissimo video tutto incentrato selle relazioni pittoriche come mezzo di contagio tra la natura e l’essere umano. Il dialogo, il confronto, la sintesi tra colori e suggestioni che rimandano ad un’angoscia giovanile che cerca sicurezza nella cultura e nella società.”

Riconoscimento non da poco alla creatività e alla competenza della studentessa del corso di Scenografia, ma anche alla validità del recente indirizzo di studi inaugurato nell’a.s. 2019-2020 al Liceo Artistico Simone al suo primo un anno dall’attivazione.

Un’altra esperienza significativa per gli studenti del Liceo artistico che costruiscono efficacemente le basi del loro futuro professionale, un altro pregevole traguardo per il Liceo Simone, sempre attento a valorizzare e mettere a frutto le competenze dei propri alunni.