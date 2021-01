Nonostante l’emergenza sanitaria, il Liceo Scientifico «Leonardo Leo» di San Vito dei Normanni non rinuncia a festeggiare, con entusiasmo, il 50° anniversario dalla sua istituzione.

Il piccolo grande Liceo sanvitese, ora parte del polo liceale «Marzolla-Leo-Simone-Durano» guidato dalla Dirigente Scolastica Carmen Taurino e, secondo i dati Eduscopio, oggi fra i primi dell’intera provincia per la qualità dei risultati ottenuti dai suoi diplomati nei percorsi universitari, apriva infatti la sua prima classe nell’a.s. 1970-71 come sezione staccata del Liceo Scientifico «Monticelli» di Brindisi

Sabato 9 gennaio la cerimonia in diretta streaming a partire dalle ore 18.00: video, contributi di alto spessore culturale, memorie e performances artistiche uniranno generazioni diverse, chiamate alla condivisione di un momento importante della propria storia e di quella della città di San Vito dei Normanni. Una grande festa per testimoniare il forte senso di appartenenza che ha sperimentato chiunque abbia vissuto questa preziosa realtà nell’arco di mezzo secolo. L’evento potrà essere seguito online in diretta sul canale Youtube della stessa Scuola al seguente link https://youtu.be/-MVXWaD-bsg.

Conduce il giornalista Antonio Celeste