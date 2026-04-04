Il Lions Club Fasano, sabato 11 aprile, alle ore 17,00, nella biblioteca di comunità “Ignazio Ciaia” di Fasano presenterà l’iniziativa “La nostra Scuola ci sta” nell’ambito del progetto Lions Kairòs che si prefigge di migliorare l’integrazione scolastica e sociale dei ragazzi.

Durante la manifestazione Angela Abbracciante, presidente del Lions Club Fasano, illustrerà il progetto Kairos e donerà alla biblioteca di comunità “Ignazio Ciaia” il gioco “Let’s Play Different” affinché possa essere liberamente utilizzato da tutti i giovani utenti della struttura. Sarà presente all’iniziativa anche una delegazione di studenti dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII – Pascoli” di Fasano a cui sarà donato il gioco da utilizzare nel proprio istituto.

Il gioco “Let’s Play Different” invita a mettersi nei panni dell’altro, a comprendere le difficoltà che alcune persone affrontano ogni giorno, ma anche le loro capacità e il loro modo unico di vedere il mondo. È un’esperienza che insegna il valore dell’empatia e della collaborazione, aiutando i più giovani a crescere come cittadini consapevoli e rispettosi delle differenze.