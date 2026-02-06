I maestri Vincenzo De Luci e Antonio Di Lorenzo omaggiano Charlie Chaplin, una delle personalità più creative e influenti del cinema muto, con una sonorizzazione del film “Il Monello”. L’indimenticato genio della comicità e inventore della maschera di Charlot rivivrà al Teatro Sociale grazie ai due artisti fasanesi che verranno accompagnati dall’Orchestra Possibile, un ensemble di 30 musicisti.

L’evento, in programma venerdì 20 febbraio 2026, prevede una doppia rappresentazione: matinée riservato agli studenti (sipario ore 11:00 – posto unico 2€), e serale aperta a tutti con inizio fissato alle ore 20:00 (posto unico 10€).

“Il Monello” è il primo lungometraggio diretto, scritto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin. Il film narra la storia toccante di un vagabondo – l’iconico Little Tramp – che trova un neonato abbandonato e, dopo iniziali indecisioni, lo cresce come un padre amorevole, costruendo insieme a lui un rapporto di straordinaria complicità e affetto. Il film fonde comicità e dramma in modo innovativo per l’epoca, bilanciando momenti di grande leggerezza con sequenze di forte intensità emotiva. Questo equilibrio tra sorriso e commozione ha contribuito a renderlo uno dei film più amati e citati del periodo del cinema muto.

Lo spettacolo, promosso in collaborazione con Fasano Musica, rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2025/2026, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

Info e biglietti: 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it‬

Il programma completo del cartellone artistico di Katharà, con date, titoli e informazioni su costo biglietti, è disponibile su https://www.teatrosocialefasano.it/cartellone_katara.

