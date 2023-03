Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi dedica uno spazio esclusivo alle realtà che operano nel territorio. E allora si proietta già nella nuova stagione fissando un segmento della sua offerta 2024, denominato “Il Teatro per le Associazioni”, che identifica la possibilità per le associazioni di realizzare un proprio progetto artistico utilizzando gli spazi del Verdi. In questo modo il teatro si definisce come spazio condiviso a disposizione dei processi creativi e inclusivi, finalizzato a valorizzare i talenti e le capacità organizzative. «La Fondazione – spiega il presidente Stefano Miceli – sta lavorando al programma 2024 ponendo le premesse per un rapporto ancora più complice con il territorio, nell’ottica di dare voce e spazio alle associazioni che vogliano esprimere i propri valori artistici e sociali».

In questo quadro, la Fondazione invita le associazioni artistiche e culturali e le compagnie teatrali a candidare progetti e proposte di attività compatibili con l’oggetto e la natura del teatro, destinate a integrare l’offerta del “Teatro per le Associazioni” nel periodo tra gennaio e giugno 2024. Le proposte saranno valutate sul piano dei valori artistici, culturali e sociali, e attraverso una accurata selezione la Fondazione potrà mettere a disposizione lo spazio del foyer per una giornata. Le date saranno concordate con i proponenti in stretto rapporto con la programmazione complessiva del teatro, in modo da garantire un’offerta molteplice ed equilibrata. Le proposte, accuratamente dettagliate e corredate di una scheda di presentazione dell’associazione, devono essere inviate all’indirizzo info@nuovoteatroverdi.com entro e non oltre il 31 maggio 2023.