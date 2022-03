La notizia più attesa dai tantissimi appassionati di pallacanestro è finalmente realtà. I palazzetti in Italia riapriranno le porte al gran completo e il PalaPentassuglia potrà ospitare i 3500 tifosi biancoazzurri per le prossime partite interne di Serie A.

Terminata la possibilità di sottoscrivere i mini abbonamenti per le restanti tre partite casalinghe, a partire dalle ore 16:30 di oggi – lunedì 28 marzo – sarà possibile acquistare i biglietti singoli per il match in programma domenica 3 aprile alle ore 17:00 tra Happy Casa Brindisi e Openjobmetis Varese.

TICKETS IN VENDITA

New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (09:30-13:00; 16:30-20:00)

online sul sito www.vivaticket.it

Si ricorda che per accedere agli eventi sportivi al chiuso fino al 30 aprile permane l’obbligatorietà di presentare all’ingresso il certificato vaccinale ‘Super Green Pass’ e indossare correttamente la mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata dell’evento.

TABELLA PREZZI VS VARESE:

CATEGORIA PARTERRE A-B-C PREZZO INTERO

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 2 2 € 70,00

CAT 2 3 € 70,00

CAT 4 4 € 50,00

CAT 5 5 € 30,00

CAT 6 6 € 23,00

CAT 7 DA 7 a 9 € 14,00

PARTERRE D-E

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 3 2 € 60,00

CAT 4 3 € 50,00

CAT 5 4 € 38,00

CAT 6 5 € 23,00

CAT 7 6 € 14,00

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi