Sarà la giovanissima Micaela Mollica ad indossare l’altra maglia di libero della Pantaleo Il Podio Volley Fasano nella prossima stagione di serie B1. Una scelta con vista sul futuro quella messa a segno dal ds Micaela Cofano che ha fortemente voluto la pallavolista nel proprio roster affidato per il secondo anno consecutivo a coach Paolo Totero. La giovanissima atleta con i suoi 17 anni per 160 cm di altezza e nativa di Brindisi, arriva a Fasano con un curriculum molto rilevante che negli ultimi tre anni l’ha vista vestire importanti maglie della pallavolo giovanile e non. Nel 2020/21 Micaela veste la maglia del Cutrofiano disputando il campionato giovanile U15/U17 conquistando le finali nazionali di categoria. Anno in cui colleziona anche diverse presenze nel campionato di Serie C. nella stagione successiva (2021/22) arriva la prima esperienza lontana dalla sua Puglia vestendo la maglia del Synergy Volley Venezia, dove prende parte ai tornei U16 con il raggiungimento delle fasi nazionali oltre a disputare il campionato U18 e collezionare le sue prime presenze in serie B2. Prestazioni che non sfuggono alle attenzioni di altre realtà sportive venete al punto che nella stagione successiva arriva l’ingaggio nel Villafranca Volley dove oltre a prender parte ai campionati U18 disputa il campionato di serie C. Esperienza che dura pochi mesi in quanto un problema fisico costringe l’atleta brindisina a rientrare in Puglia finendo la stagione sportiva in serie B2 tra le fila del Primadonna Bari. Un esperienza che permette al giovane libero di incrociare il suo nuovo destino sportivo: la Pantaleo Il Podio Volley Fasano. “Sono entusiasta, di aver avuto questa opportunità – afferma Micaela Mollica – che mi darà la possibilità di confrontarmi con realtà superiori. Tutto ciò sarà per me motivo di crescita, sia a livello pallavolistico che umano”.

La Pantaleo Il Podio Volley Fasano in vista del prossimo campionato di serie B1 si riaffida all’esperienza e alle grandi qualità di Daniele Panfili, 51 anni residente a Perugia e scoutman di altissimo profilo nazionale ed internazionale. Figura molto importante per qualsiasi società pallavolistica atta a studiare statisticamente il roster interno e quello degli avversari che si affronteranno durante la stagione. Un meticoloso lavoro di numeri e caratteristiche tecniche palesate in campo da tutte le atlete, in particolar modo dal palleggiatore, che contribuiscono in maniera importante alla costruzione settimanale dei quadri tattici delle gare da affrontare. Laureato in scienze motorie con master in montaggi video e analisi video sportivi ed esperto dell’utilizzo del programma Match Analist Sistem, Panfili esordisce da allenatore e scoutman nel 1999 presso la Codyeco Lupi Santa Croce sull’Arno (Serie A2 maschile). Da quel momento si apre una lunghissima carriera di successi tra Serie A maschile e femminile. Dal 2003 al 2009 diventa assistente allenatore presso RPA Perugia dove arriva alla finale scudetto per poi vincere la Challenge Cup. Nel 2010/2012 passa all’ Altotevere San giustino (serie A1 maschile), ma uno dei suoi capolavori si chiama Bartoccini Perugia, formazione di volley femminile dove con il doppio ruolo di secondo allenatore e scoutman contribuisce a portare in pochi anni questa società dalla serie C sino alla serie A1. Nel frattempo la sua carriera si corona anche di numerosi successi internazionali con le nazionali italiane conquistando due medaglie di bronzo, una europea (2004) e una mondiale (2005), con la nazionale pre-juniores femminile, e successivamente medaglia d’oro ai giochi del mediterraneo del 2009 con la nazionale maschile per poi arrivare ai quarti di finale dei mondiali italiani di pallavolo maschile del 2010 con la nazionale della Bulgaria. Dalla scorsa stagione la sua collaborazione con la Pantaleo Il Podio Volley Fasano. “Sono molto contento di continuare a collaborare con la società fasanese – afferma Panfili – che ho conosciuto grazie a Pietro Tanzarella che in passato ha collaborato con noi presso la Bartoccini Perugia. La Pantaleo è una bella realtà di questo affascinante mondo della pallavolo femminile. Anche se a distanza con loro è stato facilissimo instaurare un rapporto molto familiare oltre che professionale. La scorsa stagione si è creata una bella sinergia con lo staff tecnico che ha portato a disputare una grande stagione. Il prossimo campionato sarà decisamente più competitivo ma come sempre attendiamo i primi numeri per poter capire come muoverci e come affrontare ogni singola squadra”.