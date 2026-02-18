Nella mattinata odierna, il Prefetto Guido Aprea ha ricevuto, presso la Prefettura di Brindisi, il Vice Brigadiere Giuseppe Conte, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale Iacopo Mannucci Benincasa, e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Leonardo Acquaro.

Il Vice Brigadiere Conte, in servizio presso la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Brindisi, ha svolto un ruolo determinante nell’operazione che, lo scorso 9 febbraio, ha portato alla cattura di due componenti del commando armato che lo stesso giorno ha tentato di rapinare un furgone portavalori lungo la statale 613.

Il Prefetto, nell’occasione, ha espresso il proprio apprezzamento per il coraggio e il senso del dovere dimostrati dal Vice Brigadiere il quale, al momento dei fatti fuori dal servizio, ha intrapreso senza esitazione le prime azioni che si sono rivelate determinanti per il successivo rintraccio dei malviventi, ingaggiando con la propria auto un lungo inseguimento con i rapinatori, preoccupandosi di preservare i passanti e, al contempo, fornendo importanti informazioni ai colleghi della centrale operativa.

Il militare, invero, non ha desistito dalla valorosa azione nonostante i plurimi tentativi di resistenza attiva da parte dei malviventi.

In esito all’incontro, il Prefetto ha portato la vicinanza delle Istituzioni al Vice Brigadiere, esprimendo al Generale Mannucci Benincasa un sentito ringraziamento per la professionalità con cui quotidianamente le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri assolvono i delicati compiti istituzionali devoluti, quali veri esempi soprattutto per i più giovani.