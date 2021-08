Il Prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni ha accolto l’invito del Presidente della Confesercenti di Brindisi Michele Piccirillo e si è recata in visita presso la sede provinciale dell’Associazione dove è stata accolta dallo stesso Presidente, dal commissario della Camera di Commercio di Brindisi Antonio D’Amore e dai dirigenti provinciali di Confesercenti.

“Devo ringraziare il Prefetto Bellantoni – ha affermato Piccirillo – per aver accolto il mio invito ad incontrare i nostri dirigenti.

Dall’incontro è scaturita una comune volontà di collaborare per il rilancio economico del territorio della provincia di Brindisi e, in particolare, per tutti i problemi che riguardano il settore del commercio. Ci si è soffermati soprattutto sui temi della sicurezza delle nostre città ed il Prefetto ha garantito il massimo impegno in questa direzione grazie ad un efficace coordinamento del lavoro delle forze dell’ordine.

Con il rappresentante del Governo in terra di Brindisi, infine, abbiamo pianificato una serie di iniziative che metteremo in campo nei prossimi mesi, nell’esclusivo interesse del territorio brindisino”.