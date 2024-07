Nella mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, a palazzo dei Celestini Sua Eccellenza Luigi Carnevale ha incontrato il Sindaco e la Giunta:”Mesagne esempio virtuoso, ammirazione per il Sindaco, protagonista insieme alla città”, poi la visita presso la “Casa di Zaccheo” e al Castello per la mostra “G7: sette secoli d’arte italiana”

“Mesagne, che io conoscevo per altri motivi purtroppo, avendo lavorato in altri contesti su questo territorio oltre 25 anni fa, me la sono ritrovata come modello virtuoso per tutta la Provincia come esempio vivente, plastico di come un territorio si possa rigenerare sotto il profilo del suo tessuto sociale, economico”: parole belle e incoraggianti, le ha avute stamattina per Mesagne il Prefetto di Brindisi, Sua Eccellenza Luigi Carnevale, in visita prima a Palazzo dei Celestini e poi al centro Caritas “Casa di Zaccheo” e al Castello normanno svevo per la mostra “G7: sette secoli d’arte italiana”. Parole di stima sono state rivolte al Sindaco della città, Antonio Matarrelli, a cui Sua Eccellenza ha espresso sentimenti di ammirazione per il risultato elettorale che lo ha riconfermato alla guida di Mesagne, “i risultati alla base di questo consenso la rendono protagonista insieme alla sua città”, gli ha detto.

Con riferimento all’operazione anticrimine condotta nei giorni scorsi sul territorio, durante l’incontro, è emersa una riflessione condivisa con cui i presenti si sono soffermati sulle condizioni che hanno determinato l’intervento, dunque sugli anticorpi sociali sviluppati negli anni dalla comunità mesagnese e sulla sinergia con cui le istituzioni hanno saputo operare congiuntamente per l’affermazione dei principi di legalità e sicurezza dei cittadini.

In occasione dell’incontro – al quale hanno partecipato la Giunta comunale al completo, il consigliere regionale Mauro Vizzino, il Vicequestore aggiunto Giuseppe Massaro, il Capitano dei Carabinieri Vito Sacchi, il Comandante luogotenente carica speciale Luigi D’Oria, il Comandante di Polizia locale Antonio Ciracì – il sindaco Matarrelli ha espresso al dottor Carnevale sentimenti di stima e la disponibilità personale e dell’intera amministrazione a instaurare un rapporto istituzionale fondato sul dialogo e la collaborazione, “per il bene comune, che deve continuare a ispirare e a guidare il nostro agire”, ha dichiarato il primo cittadino con un messaggio diffuso attraverso i social.