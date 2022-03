Creare una rete sinergica tra gli attori del territorio, compreso il mondo imprenditoriale sano, per agevolare la ripresa economica in una cornice di correttezza e trasparenza.

Questo il messaggio condiviso dal Procuratore Antonio De Donno durante un incontro con il Presidente di ANCE Brindisi Angelo Contessa tenutosi nei giorni scorsi.

Nel corso del confronto è stata evidenziata la necessità di mettere a sistema un percorso di collaborazione proficuo ed efficace che consenta un reale sviluppo del territorio, nella convinzione che una “decrescita economica” favorisce sacche di illegalità ed infiltrazioni mafiose nel tessuto economico.

Diventa quindi indispensabile lavorare unitariamente alla diffusione della cultura della legalità cercando di intervenire nel fisiologico, per evitare di dover agire sul patologico, quando è evidentemente ormai troppo tardi.

Per garantire un mercato non dopato da fenomeni criminali che ledono l’operato delle imprese sane, infatti, è preferibile prevenire e non reprimere.

E’ stata poi sottolineata la necessità per le aziende di riappropriarsi di un ruolo fondamentale che è quello di braccio operativo dello Stato.

Solo una ritrovata fiducia negli imprenditori ed il pieno coinvolgimento degli stessi, infatti, potrà rendere efficace l’azione di governo politica e di investimenti, tra cui il PNRR e produrre realmente effetti positivi sul sistema economico.

L’ auspicio condiviso è che le misure messe in atto possano funzionare da veri e propri moltiplicatori per futuri investimenti privati – un po’ sulla scorta del modello keynesiano – in un clima di rinnovata fiducia da parte degli imprenditori e dell’intera comunità.

Ma risulta evidente che in considerazione degli ingenti flussi economici che ne deriveranno, è ancora più importante sancire un dialogo aperto e costante tra gli attori coinvolti, finalizzato a monitorare il mercato e prevenire eventuali fenomeni di infiltrazione criminale.

E su questo ANCE ha garantito piena e convinta disponibilità.

Nota ANCE Brindisi