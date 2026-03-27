Martedì 31 marzo p.v., alle ore 18.00, a Francavilla Fontana, presso il Castello Imperiali (via. Municipio,4), avrà luogo la presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro”, del prof. Francesco Schittulli, chirurgo senologo, oncologo, presidente nazionale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

L’iniziativa è promossa dall’Inner Wheel Club Francavilla Fontana – Terre degli Imperiali in collaborazione con la LILT. Si inserisce nell’ambito del service Book4you, un progetto nato a Francavilla Fontana che unisce la promozione della lettura alla solidarietà. L’iniziativa gode inoltre del supporto della banca BCC di San Marzano di San Giuseppe e del patrocinio morale del Comune di Francavilla Fontana. L’intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a sostenere i progetti di prevenzione e assistenza oncologica promossi dalla LILT sul territorio locale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Antonello Denuzzo, seguiranno gli interventi di Arturo Oliva, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi; Saverio Cinieri, Direttore UOC Oncologia Medica e Beaste Unit ASL di Brindisi e già Presidente Nazionale dell’AIOM; Marisa Cataldo, Direttrice Generale della LILT di Bari.

Il programma dell’incontro è un dialogo a più voci tra l’autore Francesco Schittulli, il giornalista Gianni Svaldi, già Direttore del Corriere del Giorno di Puglia e Lucania; Elisabetta Quaranta, Presidente dell’Inner Wheel Club di Francavilla Fontana -Terre degli Imperiali e il giornalista Michele Iurlaro di Antenna Sud.

Il volume non è solo un’autobiograﬁa professionale, ma un viaggio che parte dall’infanzia di Schittulli, esaltando il valore della famiglia, quello degli insegnamenti ricevuti durante la sua formazione, nonché il valore storico-politico legato all’inﬂuenza di esponenti di rilievo come Aldo Moro, ﬁno ad arrivare alla formazione medica e al cruciale incontro con Umberto Veronesi, ﬁgura che ne ha segnato profondamente l’impegno clinico e umano.

Filo conduttore della narrazione è il rapporto del medico con le sue pazienti, un impegno che non viene mai sacriﬁcato, nemmeno nei momenti di più intensa attività pubblica. Anzi, nel suo ruolo di Presidente nazionale LILT, Schittulli rinnova con maggiore forza il proprio impegno nella lotta ai tumori, sostenendo la diƯusione della prevenzione come metodo di vita. Prevenire signiﬁca avviare un cambio di paradigma, l’unica via possibile che realizzerà il ﬁne di “Una vita per vincere il cancro”.

Il cuore dell’opera, infatti, risiede in un messaggio potente, la prevenzione non deve essere percepita come un obbligo sanitario, ma come un autentico stile di vita e lo strumento primario per la tutela della propria salute.

Sottolinea come la prevenzione debba diventare un percorso che inizia già nel grembo materno e prosegue nelle scuole d’infanzia, per costruire una cultura sociale sedimentata e proiettata al futuro.

La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un momento di riﬂessione e impegno nella lotta contro il cancro. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità locale, promuovendo un dialogo aperto tra cittadini, istituzioni e mondo della medicina.

Inner Wheel Club Francavilla Fontana Terre degli Imperiali

LILT Bari