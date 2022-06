I partner del progetto L.In.F.A., che vede come capofila l’ASD Acqua2O di Mesagne, presentano le attività che vedranno impegnati i minori autori di reato cui il progetto si rivolge.

Mercoledì 29 giugno, dalle ore 10, presso Palazzo Guerrieri, in via Congregazione a Brindisi, i Partner del Progetto L.In.F.A. (Lavoro, Inclusione, Formazione in Agricoltura per minori autori di reato), progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e vincitore del bando “Cambio Rotta, presenteranno alla cittadinanza e alla stampa le attività previste dal progetto, già in corso o in fase di attivazione, che vedranno impegnati minori autori di reato al fine di costruire un sistema di (re)inclusione attraverso percorsi legati alla relazione minore-cavallo e alla creazione di un apiario sociale.

Durante l’evento interverranno i Partner operativi del progetto ed in particolare ASD Acqua2O (Marcello Ostuni), Ce.F.A.S. (Fabrizio Chetri), Rinascita Società Cooperativa Sociale (Danilo Manta), Phoenix Società Cooperativa Sociale (Giorgio Schirinzi), Arci Brindisi (Paola Meo), Salento Fun Park (Maura Cesaria). Attraverso le loro parole e la visione di un breve video scopriremo le attività svolte finora e quelle in programma nel prossimo futuro.

Interverranno poi alcune realtà del territorio, come Vicky Gravinese di Un alveare da favola, Lorenzo Guglielmi, maniscalco professionista, e Dora Spinosa di Uomini Vivi OdV, che testimonieranno come le attività formative proposte nel progetto potranno essere spese dai destinatari per costruire percorsi lavorativi mirati alla reinclusione.

Infine, verrà offerto un rinfresco a tutti i presenti e sarà possibile fermarsi per ulteriori curiosità e domande. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il 377.44.18364

Per maggiori informazioni sul Progetto L.In.F.A.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”

