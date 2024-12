La comunità di San Michele Salentino si prepara a vivere un mese ricco di eventi natalizi che uniscono cultura, tradizione e intrattenimento, creando un’atmosfera magica per grandi e piccini. Questo periodo rappresenta un’occasione unica per accogliere i numerosi visitatori che scelgono il comune più giovane della Provincia di Brindisi come meta per le festività. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali e gli esercenti, ha lavorato per realizzare un programma variegato e coinvolgente, con un’attenzione particolare alla cultura e al divertimento delle famiglie. Le piazze e le vie centrali del paese saranno illuminate e decorate con ciclamini rossi, offrendo uno scenario natalizio che farà da cornice agli eventi in programma. Tra le novità di quest’anno, il trenino che accompagnerà bambini e famiglie in un tour del paese, mentre i mercatini di Natale arricchiranno Piazza Marconi con luci, suoni e sapori tipici delle feste. Confermata anche l’attesissima festa di via Leopardi, che si animerà con musica, animazione e gastronomia locale.

“Abbiamo nuovamente puntato su attività che coinvolgono bambini e famiglie per vivere un periodo natalizio di festa” – spiega il Sindaco Giovanni Allegrini – “Quest’anno, con risorse comunali esigue, insieme all’assessora Tiziana Barletta abbiamo deciso di presentare un progetto alla Regione Puglia. Grazie al contributo di 10mila euro concesso nell’ambito del programma degli eventi natalizi 2024 dal POC Puglia 2014-2020 (Asse VI – Azione 6.8), siamo riusciti a organizzare un cartellone ricco e diversificato senza gravare troppo sul bilancio comunale. Stiamo continuando a lavorare per rendere la nostra comunità una destinazione turistica che valorizza l’autenticità della nostra amata Puglia.”

“Le iniziative organizzate, che spaziano dagli eventi culturali alle attività dedicate ai più piccoli – sottolinea l’Assessora alla Cultura e Spettacolo, Tiziana Barletta – sono frutto della collaborazione con le nostre associazioni e gli esercenti, sempre attivi durante tutto l’anno, ma che vorremmo coinvolgere ancora di più in futuro. Quest’anno, oltre a proporre attrazioni di richiamo, abbiamo voluto valorizzare la bellezza decorativa della nostra città, con l’auspicio di accogliere tanti visitatori pronti a immergersi nell’atmosfera magica del Natale che San Michele Salentino è lieta di offrire.”

Il cartellone degli eventi natalizi ha preso il via giovedì 5 dicembre alle ore 18.00 con l’inaugurazione della Mostra Antologica del maestro Cosimo Giuliano presso la Pinacoteca “S. Cavallo”, un appuntamento culturale di grande rilievo che celebra i 50 anni di carriera del celebre scultore quindi venerdì 6 dicembre alle ore 17.30 con il talk “Ordinary Day” dedicato alle attività inclusive, a cura del Garante per le persone con Disabilità Lorenzo Basile, sempre presso la Pinacoteca. Il programma continua mercoledì 11 dicembre alle ore 17.30 con la restituzione alla comunità del progetto “La100Lab” in via della Repubblica, un’iniziativa che evidenzia l’impegno per la crescita del territorio.

L’atmosfera natalizia si accende venerdì 13 dicembre alle ore 18.30 con l’inaugurazione dei Mercatini di Natale in Piazza Marconi, il suggestivo evento “Le luci di Santa Lucia” a cura della Parrocchia e la partenza del trenino “Angelo Azzurro” da piazza Marconi verso le vie del paese. Sabato 14 dicembre alle ore 18.00 via Leopardi si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con animazioni, musica e la presenza di Babbo Natale, grazie alla collaborazione degli esercenti della zona. Domenica 15 dicembre, dalle ore 17.30, i mercatini tornano protagonisti con l’intrattenimento musicale dell’Alba Street Band.

Il calendario prosegue lunedì 16 dicembre alle ore 17.00, in piazza Marconi, sono previsti i canti natalizi a cura degli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia, alle ore 18.00 presentazione del libro “La giusta direzione. Storia di un magistrato” di Antonio De Donno, ex Procuratore della Repubblica di Brindisi, presso la Pinacoteca “S. Cavallo”. Martedì 17 dicembre alle ore 19.00 l’Oratorio Parrocchiale ospiterà la rappresentazione teatrale “Natale in casa Esposito” a cura della Compagnia “I lunatici”. Mercoledì 18 dicembre alle ore 20.00, la Chiesa di San Michele Arcangelo accoglierà il Concerto di Natale “Auguri in musica!”, eseguito dall’Orchestra “Giovanni XXIII” dell’Istituto Comprensivo.

Venerdì 20 dicembre alle ore 18.30 sarà il momento del Villaggio di Babbo Natale in Piazza Marconi, un’attrazione che farà sognare i più piccoli, mentre domenica 22 dicembre alle ore 17.00 presso “La100Lab” Delia De Marco porterà in scena “Storie sotto l’albero”, una rappresentazione teatrale per tutta la famiglia. Domenica 29 dicembre alle ore 11.30 Piazza Marconi ospiterà la Caccia al Tesoro organizzata dagli Scout Brindisi 2, mentre martedì 31 dicembre, dalle ore 22.00, si festeggerà l’arrivo del nuovo anno con l’evento in Piazza Marconi, durante il quale saranno ospiti i Dj One Way, Christian Falco e Tony B di Ciccio Riccio, insieme al corpo di ballo della Accademia Scuola di Strada di Brindisi. Le festività si concluderanno domenica 5 gennaio 2025 alle ore 17.30 con “Aspettando la Befana”, un pomeriggio di magia, spettacoli e animazione per bambini. San Michele Salentino vi aspetta per celebrare insieme un Natale ricco di emozioni, tradizioni e momenti di condivisione per tutte le età.