Nato nel 1995 dall’idea di Giovanni Membola e la preziosa collaborazione di Aldo Giove, Brindisi virtual tour (www.brindisiweb.it) è stato il primo sito web, in ordine di tempo, a rappresentare la città e a raccontare nei dettagli la sua affascinante storia millenaria. Si era agli albori di Internet, il collegamento era molto lento e avveniva attraverso un modem connesso alla linea telefonica fissa, eppure il sito riuscì a catturare l’attenzione di numerosi brindisini sparsi su tutto il globo terrestre.

Sono trascorsi trent’anni e Brindisiweb è ancora lì: non ha mai smesso di suscitare la curiosità di cittadini e turisti, affermandosi come un punto di riferimento per studenti, studiosi e appassionati, nonostante i numerosissimi tentativi di imitazione.

In oltre novecento pagine viene ripercorsa la storia della città, arricchita da centinaia di approfondimenti organizzati per epoche storiche, il tutto sotto la scrupolosa supervisione del prof. Giacomo Carito, cui è dedicata un’intera sezione in esclusiva.

Sono presentati tutti i monumenti cittadini, inclusi quelli meno noti e spesso trascurati. A completare l’offerta, una ricca galleria di immagini, sia contemporanee sia d’epoca, che arricchiscono una proposta online da sempre priva di pubblicità, una scelta consapevole, volta a garantire al visitatore una fruizione gradevole e continua, senza l’interruzione di fastidiosi popup.

Non mancano approfondimenti dedicati ai centri della provincia, alle ricette della tradizione gastronomica locale, alle biografie dei brindisini illustri, così come alle tradizioni, alle leggende e alle credenze popolari; trovano inoltre spazio i versi in vernacolo e una sezione riservata ai libri sulla città e alle opere di autori brindisini.

Negli ultimi due anni Brindisiweb.it ha ampliato la propria presenza aprendo pagine social, in particolare su Facebook, estendendo l’offerta a notizie, eventi e manifestazioni dell’intero territorio provinciale. Questo sviluppo è stato possibile grazie al prezioso e costante contributo di GianPiero Lofoco e al crescente coinvolgimento e alla partecipazione dei settori cultura e turismo delle diverse amministrazioni comunali, oltre che di enti, teatri, musei, istituti, associazioni, circoli, organizzazioni, gruppi e partner.

Per adeguarsi agli standard contemporanei, è online da alcuni giorni una nuova versione del sito, arricchita da un layout grafico completamente “responsivo”, capace cioè di adattarsi in modo ottimale alle diverse dimensioni di schermo di computer, smartphone e tablet.

È stato inoltre sviluppato un sistema di gestione dei contenuti su misura, basato su tecnologie all’avanguardia, che ha consentito di agevolare la migrazione delle numerose pagine dalla precedente piattaforma. Il risultato è un’esperienza di navigazione fluida, con una resa visiva efficace e piacevole su tutti i dispositivi fissi e mobili e pienamente compatibile con tutti i browser di ultima generazione.