Ieri mattina il sindaco Toni Matarrelli, l’onorevole Gianluca Aresta, l’assessore ai Servizi Sociali Anna Maria Scalera e il consulente alle Politiche Scolastiche, Marco Calò, si sono recati presso gli istituti scolastici della città di Mesagne. Il consigliere regionale Mauro Vizzino, impegnato a Bari per impegni istituzionali già assunti, durante la visita è rimasto in contatto telefonico con il primo cittadino per ricevere aggiornamenti.

L’Amministrazione Comunale e il parlamentare mesagnese hanno inteso accertarsi della situazione attraverso un confronto diretto con genitori, dirigenti scolastici e docenti per offrire collaborazione e supporto affinché, come ha ribadito il sindaco Matarrelli, “il diritto allo studio sia a garantito a tutti allo stesso modo, tanto a coloro che intendono avvalersi della didattica in presenza quanto a chi ritiene di dover rimanere a casa, avvalendosi della cosiddetta Dad. Alla luce dell’ultimo DPCM e dell’ordinanza regionale dello scorso 6 novembre entrambe le possibilità sono garantite per legge”.

Durante l’incontro con i dirigenti scolastici della scuola media “Materdona – Moro”, del primo e secondo circolo didattico “Giosuè Carducci” e “Giovanni XXIII” – i professori Salvatore Fiore, Cosimo Marcello Castellano e Daniele Guccione – è emerso che le scuole si stanno adoperando per garantire, con uno sforzo organizzativo che è in fase di perfezionamento, le lezioni in presenza e con didattica a distanza, nel rispetto della modalità sincrona e con la medesima offerta formativa. “Il momento che stiamo vivendo è eccezionale, legato ad una pandemia le cui conseguenze vanno gestite con buonsenso e spirito di coesione, elementi fondamentali per garantire il miglior controllo dell’emergenza anche in tema di svolgimento delle attività didattiche”, ha commentato l’onorevole Aresta.

Il Comune di Mesagne ha programmato gli interventi che, a partire dai prossimi giorni, serviranno a potenziare la rete internet. L’efficientamento dei sistemi informatici fornirà maggiore qualità e adeguata velocità ai collegamenti necessari per la didattica a distanza.