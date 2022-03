Cresce l’offerta dei servizi digitali erogati dal Comune di Francavilla Fontana.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha autorizzato l’Ufficio Innovazione Tecnologica all’apertura di uno sportello dedicato al rilascio gratuito dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) alla cittadinanza che ne farà richiesta.

“La rivoluzione digitale che sta investendo la Pubblica Amministrazione – spiega l’Assessore Sergio Tatarano – rende agevole l’accesso in autonomia a documenti che solo sino a pochi anni fa necessitavano l’avvio di procedure complesse. Tutto ciò non può prescindere da un sistema di riconoscimento digitale, lo SPID per l’appunto, che tutela la riservatezza delle informazioni e consente l’accesso esclusivamente all’utenza interessata. Con l’Ing. Daniele Taurisano, che ringrazio, abbiamo ritenuto importante inserire tra i servizi offerti dal nostro Comune anche il rilascio dello SPID, riducendo la distanza tra la Pubblica Amministrazione e la cittadinanza.”

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce alla cittadinanza e alle imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Per creare gratuitamente la propria identità digitale tramite gli uffici comunali sarà sufficiente prenotare un appuntamento all’indirizzo spid@comune.francavillafontana.br.it.

Alla data e ora dell’appuntamento bisognerà presentarsi all’ufficio “Innovazione Tecnologica – Area Tecnica Lavori Pubblici” muniti di documento di identità valido e tessera sanitaria. Saranno inoltre necessari un indirizzo e-mail e un numero di cellulare.

“Il rilascio dello SPID – conclude l’Assessore Tatarano – sarà rapido e gratuito. Tramite questo strumento si potrà accedere all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e scaricare gratuitamente una ampia gamma di certificazioni senza rivolgersi agli sportelli comunali.”

Per ogni informazione è possibile contattare il numero 0831.820700 o inviare una mail a spid@comune.francavillafontana.br.it.

Comune di Francavilla Fontana