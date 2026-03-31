La terza edizione della Valtur Brindisi – Il Giardiniere School Cup 2026 – entra nel vivo con la seconda fase al via dalla giornata di domani, mercoledì 1 aprile, in vista della qualificazione alla Final Four di Brindisi, in programma venerdì 24 aprile al PalaPentassuglia.

Un mese intenso di partite, divertimento, entusiasmo e grande partecipazione dei ventisei (26) Istituti Scolastici partecipanti in tutto il territorio pugliese, nelle Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Un coinvolgimento diffuso che ha registrato un vero successo attraverso la pagina ufficiale ‘NBB School Cup’ sulla piattaforma Instagram, grazie alla collaborazione tra gli studenti che hanno creato nuovi format (interviste e quiz) e il team comunicazione societario.

Dal 19 febbraio al 31 marzo la pagina ‘NBB School Cup’ ha raggiunto oltre 600 mila visualizzazioni (615.084), di cui il 38.4% tramite post, il 38% tramite reel e il 23.6% tramite storie. Sono ben 50 mila gli account raggiunti in totale e oltre 10 mila le interazioni sul profilo per un complessivo di circa 150 contenuti pubblicati.

Le tappe disputate nella prima fase sono state ospitate nelle seguenti città e struttute: Bari (PalaBalestrazzi), Mesagne (palestra Liceo ‘Ferdinando’), Taranto (palestra Istituto Scolastico ‘Pacinotti’), Cisternino (palestra Liceo ‘Don Quirico Punzi’), Lecce (Palasport San Giuseppe da Copertino), Francavilla Fontana (palestra scuola media ‘San Francesco’) e Brindisi (PalaMelfi).

Sfide entusiasmanti valevoli per il torneo di basket, alternate alle esibizioni di crew dance degli Istituti Scolastici che verranno premiate in occasione della Final Four di Brindisi.

Di seguito l’aggiornamento delle scuole che si sono qualificate per la seconda fase, mentre l’unico pass diretto è stato aggiudicato dal Liceo ‘Vallone’ di Galatina vincitrice della Conference Sud.



CONFERENCE NORD

Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari

I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” di Fasano (BR)

I.T.E.C. “Lenoci” di Bari

Triangolare in programma venerdì 10 aprile.



CONFERENCE SUD

Liceo Scientifico e Linguistico “Vallone” di Galatina (LE)

Qualificata diretta alla Final Four di Brindisi.



CONFERENCE EST

I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi

I.I.S.S. “E. Majorana” di Brindisi

Sfida diretta in programma mercoledì 1 aprile.



CONFERENCE OVEST

Liceo Scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana (BR)

Liceo “Ferraris” di Taranto

I.T.T. “Battaglini” di Taranto

Triangolare in programma giovedì 9 aprile.



L’evento è organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, CONI Puglia, FIP Puglia, Sport e Salute Puglia e il sostegno della Regione Puglia, Banca Popolare Pugliese, Associazione Brindisi Vola a Canestro, CRI Brindisi, AVIS Brindisi e Giemme Sport.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi