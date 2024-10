Mercoledì 30 ottobre alle ore 16.30 presso la scuola “Mameli” – Rione Paradiso a Brindisi, la palestra si trasformerà in una festa fatta di esibizioni e gioia per l’inclusione sociale dei ragazzi autistici. Tutto questo avviene a seguito di un percorso progettuale che prosegue e proseguirà sino alla fine di gennaio, che vede i bambini con disturbo dello spettro autistico coinvolti in attività di varia natura insieme ad altri bambini di diverse fasce di età. Tutto ha avuto inizio con il percorso di “fattoria didattica” presso la Masseria S. Paolo, per continuare con le attività di arti marziali, con il Dir. tecnico Francesco Campanella, per poi culminare in laboratori di abilità che daranno sfogo a tutte le loro attitudini, il tutto diretto dalla Cooperativa S. Bernardo attraverso il coordinamento progettuale diretto dall’ Alessandra Cuppone, coordinatrice di supporto dell’integrazione scolastica, reso possibile grazie al prezioso lavoro delle educatrici dell’integrazione scolastica (Dott.ssa Cosima Ruggiero, Dott.ssa Mariagrazia Viola, Dott.ssa Margherita Portolano, Dott.ssa Maria Ciaccia, Dott.ssa Maria Macchia, Dott.ssa Annamaria Abicca) e coadiuvato da figure di riferimento quali la psicologa Dott.ssa Veronica Brescia che segue le famiglie in questo percorso, che si impegnano a portare avanti un lavoro eccellente con amore e dedizione verso i piccoli.

Ora è la volta della giornata conclusiva del Taekwondo, una manifestazione organizzata dalla stessa Cooperativa, a cui prenderanno parte le Istituzioni di riferimento, che si pone come intermezzo di un percorso che continuerà a darci tantissime emozioni. «Questa giornata – premette la L’Avv. Cuppone- vuole essere un’occasione per scambiarsi esperienze, idee e spunti, per ribadire il concetto dell’unione, della collaborazione tra enti del terzo settore e Istituzioni e per aumentare il sostegno nel campo dell’autismo ed essere sempre più vicini alle famiglie». Un evento che punta all’inclusione attraverso lo sport, che si spera possa essere un punto di riflessione per tutti e un monito a fare sempre di più per le famiglie e soprattutto per i bambini ed i ragazzi.

UFFICIO STAMPA COOPERATIVA SAN BERNARDO