Tornerà ad essere un luogo di crescita civile e culturale per l’intera Comunità, potendo ospitare spettacoli cinematografici e teatrali, musica di ogni tipo, convegni e altre iniziative culturali: è pronto a riaprire domani, sabato 9 dicembre, il Cinema/Teatro Comunale “Paolo Grassi” di Cisternino dopo i lavori di efficientamento energetico e il rinnovo delle misure di sicurezza grazie a un importante finanziamento dal Pnrr che ha permesso la realizzazione di un cappotto termico e l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto.

Grande la soddisfazione del Sindaco Lorenzo Perrini e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Piermassimo Chirulli che sottolineano come con questi lavori di riqualificazione saranno abbattuti i costi di gestione, in special modo quelli per l’illuminazione e la climatizzazione dell’immobile, che in passato hanno inciso in misura notevole sulle casse comunali. In questo modo – sostengono gli amministratori – le risorse risparmiate potranno essere utilizzate per offrire una programmazione ancora più di livello. Un traguardo possibile grazie al lavoro, soprattutto, del settore tecnico del Comune.

Non poteva esserci, quindi, migliore occasione per la riapertura ufficiale con il concerto di domani, alle ore 21, dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” diretta dal Maestro Donato Semeraro, una delle più meritorie istituzioni culturali del Comune, che tante ragazze e tanti ragazzi coinvolge nel fare musica insieme ad alto livello.

Seguiranno altre proposte, tra le quali un convegno scientifico organizzato dall’Asl di Brindisi sugli Ospedali di Comunità il 15 dicembre e l’ormai consueto concerto “Prof&Parents” realizzato dalle professoresse e dai professori, insieme ad alunne e alunni delle classi musicali, dell’Istituto Comprensivo il 18 dicembre.