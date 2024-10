Si parte oggi, 4 ottobre, con le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del WWF a Brindisi. Dal 1974, ad opera di un gruppo di ragazzini ecologisti ed amanti del mare, nasce il primo nucleo di quello che nel corso del tempo è diventato oggi il WWF Brindisi. Nella storica sede di vico Municipio, 5, stasera verranno esposti oggetti legati al passato dell’associazione: bandiere, poster, magliette, adesivi, libri, locandine e foto che hanno segnato la nostra storia in questo mezzo secolo. A partire dalle 18:00, ingresso gratuito.

Sabato 5 ottobre sarà la giornata dedicata alla nostra oasi: Torre Guaceto. La mattina scopriremo le bellezze dell’Oasi, con una piacevole passeggiata che attraverserà i principali luoghi di attrazione. Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria al n. whatsapp 3703227665. In collaborazione con la cooperativa Thalassia.

Nel pomeriggio, nella sede operativa del WWF Brindisi, ripercorreremo le tappe salienti che hanno portato un tratto di costa pugliese ad essere una tra le aree protette più premiate al mondo, diventata modello per tante altre. I protagonisti di questa fantastica avventura ci racconteranno la storia di questo prodigio.

A partire dalle 18;00, nella casa di quartiere MINIMUS, via Bastioni San Giorgio, 64.

Domenica 6 ottobre faremo un’escursione in bicicletta andando a visitare due parchi cittadini: punta Penne/punta del Serrone e il parco Cillarese. Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria al n. whatsapp 3703227665.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18:00 ci sarà una vera e propria festa nella quale vecchi e nuovi volontari accoglieranno le associazioni, gli enti del territorio e chiunque voglia unirsi per celebrare questo importante traguardo nello spirito del volontariato, della solidarietà e l’amore per la natura. Evento gratuito nella casa di quartiere MINIMUS, via Bastioni San Giorgio, 64.

VI ASPETTIAMO!!!

WWF Brindisi ETS