A partire da lunedì 19 luglio, il Polo BiblioMuseale di Brindisi, grazie ad un intervento assicurato da Regione Puglia, per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese, si avvale anche dell’Associazione Yeahjasi Brindisi per i servizi relativi al Presidio di Lettura, sito nell’ex Convento S.Chiara, nei pressi di piazza Duomo.

La proposta innovativa si esplicherà oltre che nella assicurare i normali servizi di pubblica lettura, anche tramite organizzazione di manifestazioni ed eventi per la valorizzazione degli spazi relativi alla stessa struttura.