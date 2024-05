Brindisi si conferma capitale della nautica pugliese e punto di riferimento del settore a livello nazionale.

Rientra in questa ottica la conferenza stampa che si svolgerà domani, venerdì 10 maggio, alle ore 10.30, nella Sala universitaria di Palazzo Nervegna, durante la quale sarà presentato il progetto per un investimento produttivo nel comparto nautico, con notevoli ritorni in termini economici ed occupazionali per il territorio.

Saranno presenti l’amministratore delegato di “Corset & Co” Paolo Francia, l’amministratore delegato di “ICE Yachts” Marco Malgara, il Direttore finanziario di “Fiart Mare” Giulio Grimaldi e il Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo.

“Nel corso della conferenza stampa – afferma Meo – illustreremo il progetto che intendiamo realizzare a Brindisi, in piena sintonia con le amministrazioni locali e con l’Autorità Portuale con cui valuteremo la compatibilità delle aree disponibili, così come emerso nel corso dei lavori del Tavolo tecnico permanente insediato presso la Provincia di Brindisi. Parliamo di un investimento importante che darà evidenti e immediati ritorni al territorio brindisino ed è la naturale evoluzione del percorso avviato a Brindisi grazie al Salone Nautico ed ai percorsi di formazione professionale promossi con la Regione Puglia”.