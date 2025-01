Si è concluso positivamente l’incontro, svoltosi ieri venerdì 17 gennaio, presso Palazzo di Città tra l’Amministrazione comunale di

Ostuni e gli operatori turistici per discutere di Imposta di Soggiorno dopo la decisione dell’Ente di aumentare la tariffa stessa.

Al tavolo di confronto hanno partecipato, per le associazioni di categoria: Federalberghi, Federturismo, Assohotel, Fenailp e Confcommercio Brindisi.

Nutrita anche la partecipazione dei titolari delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel territorio comunale. Per l’Amministrazione comunale, erano presenti il Sindaco Angelo Pomes, l’Assessore al Turismo Nicola Maffei e l’Assessore con delega al Bilancio, Finanze, Tributi, Patrimonio, Contratti, Gare e Appalti Antonio Zurlo. “Federalberghi ha ribadito che l’obiettivo comune deve essere quello di sostenere la crescita del settore e non di fermarla. Pertanto – pur non condividendo per principio l’aumento – abbiamo chiesto al Sindaco e alla sua Giunta che venga subito istituito un tavolo di confronto permanente con le associazioni di categoria al fine di attingere a una parte del gettito dell’Imposta di Soggiorno con interventi mirati nei servizi e nell’accoglienza degli ospiti quali per esempio l’Ostuni Card”, ha dichiarato Pierangelo Argentieri presidente provinciale dell’associazione più rappresentativa degli albergatori che poi ha aggiunto “Federalberghi ha proposto altresì una serie di azioni che possano migliorare ambiti quali trasporti, parcheggi, cartellonistica e soprattutto del commercio e del tempo libero”.

In definitiva si sono trovati tutti d’accordo su un punto: “L’aumento dell’Imposta sia utilizzato come investimento per il settore e non

come mero strumento per fare cassa”.

Federalberghi Brindisi