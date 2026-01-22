L’Unità operativa di Igiene della Nutrizione della Asl Brindisi – UOC Sian – diretta dal Responsabile della Unità Operativa di Igiene della Nutrizione, dott. Pasquale Fina, ha avviato i progetti regionali “Alma – Colei che nutre” e “Percorso preventivo-diagnostico-terapeutico-assistenziale (PPDTA) per il contrasto all’obesità pediatrica”.

“L’allarme degli ultimi anni sull’aumentata prevalenza dell’obesità – spiega Fina – con conseguente aumento del rischio di sviluppare, in età adulta, alcune malattie cronico-degenerative, impone interventi atti a garantire un’alimentazione corretta ed equilibrata, unitamente ad una appropriata attività motoria, durante tutto il ciclo di vita: dalla nascita, sostenendo a priori gravidanze sicure, fino a un invecchiamento in buona salute”.

L’obiettivo del progetto Alma è quello di predisporre, negli ambulatori di Dietetica Preventiva dei Sian regionali, degli interventi rivolti alle donne in età fertile, gravide, puerpere e in allattamento.

La donna seguirà, a ogni trimestre di gravidanza, una visita nutrizionale in uno degli ambulatori di Dietetica Preventiva del Sian durante la quale verrà valutato il suo stato nutrizionale e fisiopatologico.

Il percorso di educazione alimentare avrà lo scopo di garantire i giusti apporti energetici e di micronutrienti alla gravida e al feto; evitare un eccessivo incremento ponderale, il rischio di diabete gestazionale, ipertensione, edema e gestosi, infezioni alimentari e fastidi come nausea, inappetenza, stanchezza; riportare il BMI nei range previsti qualora si presenti un deficit o un eccesso ponderale.

Gli obiettivi del “Percorso preventivo-diagnostico-terapeutico-assistenziale per il contrasto all’obesità pediatrica”, invece, sono quelli di diminuire la prevalenza di obesità in età pediatrica; rinforzare i principi di una sana alimentazione e di salutari stili di vita nelle famiglie; offrire una rete assistenziale di presa in carico dell’obesità pediatrica orientata all’efficacia, efficienza e attenzione verso i bisogni “globali” dei pazienti, organizzata secondo il modello di livelli diversi di intensità di cura, a seconda della situazione clinica del paziente; garantire a tutti i bambini e adolescenti un percorso di prevenzione e cura dell’obesità basato sulla omogeneità di intervento riferita a tutti i livelli della rete assistenziale.

Negli ambulatori del Sian, in relazione a quanto previsto, sarà eseguita un’attività di valutazione antropometrica e dello stato nutrizionale, di educazione terapeutica del paziente e della sua famiglia, di counseling e sostegno alla motivazione al cambiamento.

Tali azioni sono realizzate nell’ambito Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025 della Regione Puglia.

Il Sian, attraverso un team di professionisti qualificati (medici, dietisti e psicologa), opera in un modello di rete intersettoriale e pluriprofessionale, in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e servizi specialistici consultoriali e ospedalieri, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione dei fattori predisponenti l’obesità e le malattie non trasmissibili correlate a una non corretta alimentazione e ad una inadeguata attività fisica.

I servizi sono gratuiti e garantiti attraverso il contatto telefonico al numero 0831851668 o tramite e-mail all’indirizzo dieteticapreventiva@asl.brindisi.it .

Le sedi dove queste attività saranno svolte sono: l’ambulatorio di Dietetica preventiva dell’ex ospedale Di Summa di Brindisi e quello di Dietetica preventiva del Distretto Sociosanitario 3, in piazza Di Mitri a Francavilla Fontana.

“La prevenzione e la promozione di stili di vita sani – aggiunge il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio – sono pilastri fondamentali dell’azione della nostra azienda sanitaria. I progetti “Alma – colei che cura” e il “Percorso per il contrasto all’obesità pediatrica” rappresentano due esempi concreti e virtuosi del nostro impegno a favore della salute dei cittadini, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Si tratta di iniziative di grande valore, che testimoniano una visione strategica capace di integrare la corretta alimentazione con il benessere complessivo della persona. Desidero per questo esprimere il mio più sentito ringraziamento al dott. Pasquale Fina, Responsabile della Unità Operativa di Igiene della Nutrizione, e a tutto il suo staff. La loro competenza, dedizione e professionalità sono la forza motrice di questi percorsi, che portano un beneficio tangibile a tutta la nostra comunità”.

