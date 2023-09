Nel tardo pomeriggio di martedì scorso, personale della Polizia di Stato, durante normali servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati nel territorio mesagnese, arrestava in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio una donna residente a Mesagne.

In particolare, a seguito del riscontrato andirivieni di movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di una donna incensurata e insospettabile, posta proprio nel pieno del centro storico di Mesagne, tanto da far ritenere che ivi si stava effettuando un’attività di spaccio, gli operatori di Polizia provvedevano ad eseguire una perquisizione domiciliare a seguito della quale rinvenivano e sequestravano diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hascisc e marijuana, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato.

Al termine delle formalità di rito, visti i chiari elementi di reità, la donna è stata arrestata in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio ex art. 73 DPR 309/90.