La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore nei centri abitati della provincia a sud del capoluogo al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella giornata del 26 marzo ha arrestato di un cinquantasettenne , incensurato, originario di Torchiarolo (BR), poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

L’arresto è stato eseguito al termine di una perquisizione effettuata d’iniziativa all’interno della sua autovettura e presso un’abitazione nella sua disponibilità ubicata nel centro abitato di Torchiarolo , a fronte di forti sospetti in merito al suo coinvolgimento in una fiorente attività di spaccio di droga svolta anche nei paesi limitrofi.

La perquisizione ha confermato, quindi, i sospetti dei poliziotti della Squadra Mobile che, all’interno dell’autovettura, occultati nella plancia, hanno rinvenuto n. 14 involucri già confezionati di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un perso pari a circa 10 grammi. Mentre, nel corso della perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione sono stati trovati ulteriori 72 grammi di cocaina, parte dei quali suddivisi in n. 56 involucri già confezionati e pronti per la vendita, oltre che un singolo involucro più grande di cocaina. Le attività di ricerca hanno permesso poi di rinvenire bilancini e materiali per il confezionamento.

Alla luce degli elementi di prova raccolti l’uomo è stato arrestato e, all’esito delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.