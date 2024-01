POLIZIA DI STATO: OBBLIGO DI DIMORA PER UN OSTUNESE

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore di Brindisi, Annino Gargano, il personale del Commissariato di PS di Ostuni ha arrestato un giovane ventitreenne del luogo già noto alle forze dell’ordine.

Durante le attività di controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di marijuana, parte dei quali suddivisi in singole dosi, e di materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Lo stesso, dopo l’arresto per detenzione a fini di spaccio, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Brindisi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi ne ha convalidato l’arresto disponendo a carico del giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella Città Bianca.