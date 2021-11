I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato un 27enne di Brindisi per detenzione illecita di sostanza stupefacente. I militari, nel corso della perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato l’uomo in possesso di due involucri in cellophane contenenti “cocaina”, per un peso totale di 7 grammi.

E’ stata rinvenuta, inoltre, la somma di 360 euro in contanti ritenuta provento illecito, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La sostanza stupefacente, il denaro ed il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati. Dopo le formalità del caso, su disposizione dell’A.G., l’arrestato è stato rimesso in libertà.