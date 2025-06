E’ stato pubblicato a Giugno 2025 il nuovo splendido e dettagliato libro di Gabriele D’Amely Melodia “Il Nudo e l’Intimo nell’arte – Un esercizio di saggistica leggera…vietato ai minori di 18 anni”. Un’opera pop editoriale di ottimo livello, colta, raffinata ed elegante raccontata ad arte. Lo scrittore accompagna il lettore in modo originale e provocatorio nella storia, nel costume e nella religione tra ironia e stupore, curiosità e piacere.

Gabriele D’Amely Melodia ci invita a un breve viaggio nell’affascinante mondo della storia e dell’arte dedicata al nudo. Un interessante itinerario pieno di notizie, curiosità e sorprese che possono costituire una base di partenza per ulteriori approfondimenti e voglia di conoscenza. In un’epoca in cui il corpo è sovraesposto e a volte mercificato, la provocazione artistica costringe a rivedere il modo di guardare noi stessi e gli altri.

Il saggio è ricco di foto, dipinti e rappresentazioni tra dissacrazione e realismo in chiave pop, sfilate di Venere, biancheria intima, succinti costumi e intermezzi poetici.

Gabriele D’Amely Melodia con la sua personale nicchia stilistica testimonia un’indiscutibile originalità, già riscontrata nei suoi precedenti lavori editoriali. I capitoli scorrono in modo brillante e fluido. Si comprende appieno la percezione della bellezza e il rapporto tra desiderio e censura.

Un libro di pregevole fattura confezionato con una disarmante bellezza artistica da farne una meraviglia preziosa da leggere con interesse e conservare con cura. “Il Nudo e l’Intimo nell’Arte” di Gabriele D’amely Melodia è disponibile sulla piattaforma Amazon e presso la Libreria Indipendenza di Brindisi.

Gabriele D’Amely Melodia, barese di nascita e brindisino d’adozione, nella vita lavorativa ha svolto il ruolo di funzionario statale e, nel contempo, ha sempre coltivato la passione per la scrittura, sia da giornalista che letteraria, aggiudicandosi anche premi per la narrativa e la saggistica.

MARCO GRECO