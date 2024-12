“L’arte è un luogo sicuro nella vita per sperimentare i sentimenti, quelli gioiosi e quelli difficili. Abbiamo bisogno di nutrire il nostro cuore, di feroci emozioni, di perdonare e di innamorarci sempre, come in una romantica favola blues.”

— Marco Greco

È disponibile nelle librerie di Brindisi la seconda edizione del racconto musicale “Armi, Chitarre & Zaini – Una Storia del Sud” di Marco Greco, pubblicato originariamente nel 2020 durante il periodo del Covid.

Arricchita da nuove ispirazioni, questa edizione si distingue per il suo impegno sociale: il ricavato sarà destinato all’acquisto di strumenti musicali da donare ad associazioni della provincia di Brindisi.

Il libro, edito da Brundisium.net, è una trama emozionante in stile road-movie ambientata tra gli anni Ottanta e Novanta. La storia segue cinque amici in viaggio dal Salento all’Emilia Romagna, sognando di diventare una rock’n’roll band di successo. Lungo il percorso, si intrecciano sogni, utopie, rivoluzioni, amicizia e amore, con riferimenti a testi musicali che fanno da filo conduttore.

Marco Greco dedica questo racconto agli amici scomparsi che hanno segnato la sua vita e arricchito il suo cammino artistico: Anna Rita, Raffaella, Dario Bresolin, Donato Attanasi, Pierluigi Pesimena, Mario Sacrestano, Giorgio Bruno, Gaetano Quarta e Maurizio De Vito. I personaggi e le vicende narrate, umane e intrise di musica, celebrano il valore dell’amicizia e della libertà, con uno zaino sempre pronto a partire verso nuovi orizzonti.

La prefazione è firmata da Dino Panza, armonicista della Via del Blues, mentre la revisione dei testi è curata da Michele Bombacigno.

“Armi, Chitarre & Zaini – Una Storia del Sud” è disponibile presso:

La Feltrinelli Point, Corso Umberto I 113, Brindisi

Mondadori Bookstore, Corso Garibaldi 38, Brindisi

Edicola Fontana De Torres, via Cesare Battisti 2 (angolo Piazza della Vittoria), Brindisi

Un racconto che va oltre le pagine, trasformando la musica in uno strumento di solidarietà e speranza.