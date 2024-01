La vittoria casalinga ottenuta contro Brescia ha dato una grande spinta emotiva alla squadra e al pubblico biancoazzurro, pronto ad affrontare un girone di ritorno da battaglia per centrare l’obiettivo stagionale, la tredicesima salvezza consecutiva in Serie A. La Happy Casa ha bisogno dell’entusiasmo trascinante del suo sesto uomo, ieri sera rumoroso e caloroso come nelle migliori occasioni.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, sarà possibile acquistare i biglietti per la prossima gara casalinga in programma al PalaPentassuglia domenica 21 gennaio alle ore 16:30.

PARTITA IN PROGRAMMA:

• Happy Casa Brindisi vs Gevi Napoli |CATEGORIA C|– domenica 21 gennaio 16:30

Si ricorda che le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A-B-C).

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio (€1.50 di prevendita aggiuntiva)

Brindisi e la Serie A, i tifosi e i nostri colori: ONE LOVE!

TABELLA PREZZI VS NAPOLI:

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi