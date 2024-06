Würth Italia inaugura oggi un nuovo Würth Store a Brindisi, in Via Provinciale San Vito 219, continuando così a creare nuovi punti di contatto su tutto il territorio nazionale.

Questo è il primo “negozio dell’artigiano” a presidiare la provincia di Brindisi e il settimo in Puglia. Würth continua così a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale, in linea con il proprio piano di sviluppo ed espansione previsto fino al 2025.

Il nuovo Würth Store mette a disposizione più di 5.000 prodotti in pronta consegna tra utensili elettrici e a mano, prodotti chimici tecnici, minuteria, tasselli, prodotti per l’edilizia, materiali per l’installazione elettrica, prodotti antinfortunistici e DPI, attrezzatura ed abbigliamento da lavoro e molto altro ancora.

Presso lo Store è inoltre possibile usufruire dei diversi servizi offerti da Würth, come il servizio Click&Collect – con cui ordinare la merce tramite Würth Online-Shop o Würth APP e ritirarli in negozio in appena 60 minuti – e la possibilità di usufruire della consulenza tecnica e specializzata del personale in negozio, oltre a tantissime offerte disponibili fino al 19 agosto 2024 per tutti gli artigiani e le imprese locali.

“Inauguriamo il nuovo negozio dell’artigiano per rispondere alla domanda di tutti i professionisti del settore che operano nella provincia di Trapani” – ha dichiarato Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia. “Questa nuova apertura si inserisce nell’impegno generale di Würth di continuare a investire nella creazione di nuovi canali di contatto sul territorio nazionale, per assistere le imprese locali e offrire loro i nostri migliori prodotti e servizi”.

Würth SRL

Attiva sul mercato dal 1963, Würth Srl si è sviluppata in modo esponenziale divenendo ad oggi il partner di riferimento per oltre 300.000 professionisti nel mondo dell’automotive, dell’artigianato, dell’edilizia e dell’industria. Con i suoi 3 Centri Logistici di Egna (BZ), che è anche sede legale, Crespellano (BO) e Capena (Roma Nord), e con un numero sempre crescente di negozi in tutta Italia (attualmente oltre 200), Würth è vicina ai propri clienti. I 3.900 collaboratori, di cui circa 2.500 Tecnici Venditori, offrono un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità e competenza. Nel 2024 Würth Italia è stata certificata Top Employers per il terzo anno consecutivo.

www.wuerth.it

Il Gruppo Würth

Il Gruppo Würth, che iniziò la sua storia nel 1945 con la fondazione in Germania dell’azienda Adolf Würth GmbH & Co. KG con sede a Künzelsau nel Baden Württemberg, è leader mondiale nella distribuzione di prodotti per il fissaggio ed il montaggio ed è presente nel mondo in 80 paesi con più di 400 aziende e oltre 83.000 collaboratori, di cui 33.000 tecnici venditori. Un successo che dura grazie ad una speciale filosofia aziendale che pone al centro i valori umani, il rispetto per i collaboratori, l’impegno, l’onestà e l’ottimismo. La strategia del Gruppo Würth è caratterizzata da una chiara politica aziendale: vicinanza al cliente, sviluppo di prodotti innovativi, una qualità superiore dei prodotti e dei servizi e una visione orientata al futuro. L’anno 2021 ha riconfermato il trend positivo del Gruppo, con un fatturato record di 17,1 miliardi di Euro. Questo permette al Gruppo Würth di proseguire la strategia e la filosofia, che negli anni della sua storia ha portato a questo sviluppo incredibile: investire in qualità, servizio, innovazione e soluzioni per gli oltre 3,4 milioni di clienti che hanno manifestato la loro fedeltà e continuità al marchio.

www.wuerth.com