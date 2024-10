Inaugurata oggi 29 Ottobre, alle 10:30, dopo imponenti lavori di ristrutturazione a cura dell’Ente Provincia e dopo ben dieci anni di chiusura, la nuova PALESTRA del Liceo Classico Marzolla, che si aggiunge a quella già esistente.

Numerose le personalità istituzionali presenti: il viceprefetto Dottoressa Maria Rita Coluccia; il presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli; l’ingegnere Simona Bramato, dirigente dell’Ufficio Tecnico della Provincia insieme al Geometra Saracino, al Geometra Flore e all’ Ingegnere Palazzo;il Luogotenente dell’arma dei Carabinieri Filippo Antonucci;il professor Vito Attorre dell’ Ambito Territoriale di Brindisi, l’avvocato e Presidente del Consiglio d’Istituto Perla Medico; la Dott.ssa Anna D’Agnano, direttore Arpa Puglia dipartimento Brindisi; il dott. Giuseppe Pinto, presidente regionale del CIP; la Prof.ssa Maria Consiglia La Corte, referente provinciale sport e salute Brindisi; l’ Architetto Maurizio Marinazzo, presidente dell’ordine degli architetti del comune di Brindisi; in rappresentanza dei Lions Brindisi i dottori Mino Corsa, Alfonso Baldassarre, Cesare Laviola. Presente anche l’ASD Relevé nella persona di Silvia Lapomarda.

A tagliare il nastro, insieme alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Carmen Taurino, il presidente Matarrelli e un ospite d’eccezione, Giacomo Leone, vincitore della maratona di New York nel 1996.

A seguire l’emozionante esibizione musicale del Liceo Durano, diretta dal prof. Bagnato e la benedizione della palestra a opera di Don Pierino Manzo.

In prima battuta il presidente Matarrelli ha parlato dell’importanza della destinazione delle risorse economiche all’implementazione dell’edilizia scolastica, valorizzando la formazione come leva strategica della società. Sono altresì interventi Giacomo Leone con un bel discorso motivazionale sull’importanza dello sport a scuola, il prof. Attorre che ha ricordato la democraticità dello sport come valore introdotto anche nella Costituzione e il dott. Pinto che ha sottolineato come lo sport aiuti a superare le difficoltà della disabilità.

Da remoto sono arrivati anche i saluti del taekwondoka italiano Carlo Molfetta, medaglia d’oro ai giochi olimpici di Londra 2012.

A tal proposito ricordiamo la nascita delle Olimpiadi nel 776 a.C. nell’antica Grecia, a viva testimonianza dell’importanza che si è voluta dare oggi a questa manifestazione, tenutasi proprio in un Liceo Classico, baluardo di cultura ed educazione trasversali.

A chiusura della manifestazione una bellissima performance ginnica, curata dal prof. Cainazzo e realizzata da alcune studentesse del liceo Marzolla.

La nuova palestra è una opportunità non solo per la scuola ma per tutto il territorio; sono già in programma numerose attività curricolari ed extracurricolari che vedranno il Marzolla puntare anche allo sport come strumento di formazione completa, attestante l’indissolubilità del legame storico e sociale tra i giochi sportivi e la cultura classica. Perché vale sempre la vecchia massima della ‘mens sana in corpore sano’.