Sono stati il sindaco della città Silvana Errico, la vicepresidente della Coop. Thalassia Tonia Barillà e il presidente del Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi Raffaele Romano ad inaugurare ieri sera il Baby Pit Stop presso l’Infopoint di San Vito dei Normanni, nella centralissima piazza Carducci.

“Questa nuova area di sosta per allattare e cambiare il pannolino, l’ottava in provincia di Brindisi (la seconda a San Vito dei Normanni, città in cui nel 2014 fu aperta la prima, presso Baby Karma) – ha affermato il presidente Romano – rappresenta il segno concreto che, quando si semina, e il terreno è fertile, si raccoglie. L’opera di sensibilizzazione che portiamo avanti dà i suoi frutti. Siamo particolarmente grati all’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e alla Coop. Thalassia che gestisce l’Infopoint, nei cui locali è stata attrezzata l’area del Baby Pit Stop, per la piena e immediata disponibilità”.

Il Baby Pit Stop è tra le iniziative realizzate dall’UNICEF per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare l’art. 24 che tutela il diritto alla salute.

“Felici di ospitare in questi locali un servizio utile per cittadini e turisti: nella piazza, nel luogo della festa, è davvero bello aver realizzato un’area attrezzata e tranquilla dove i genitori possono accudire i propri bambini” ha detto Tonia Barillà.

Il sindaco Errico, che era accompagnata dall’assessore comunale all’istruzione e cultura Alessandra Pennella, ha sottolineato “l’importanza di aver dotato il centro cittadino di uno spazio accogliente, di un servizio utile per tutti, anche per far crescere la nostra comunità all’insegna della attenzione nei confronti dei più piccoli”.