Un pomeriggio infuocato ha coinvolto la stazione ferroviaria di San Pietro Vernotico, causando significativi disagi per i numerosi viaggiatori e i residenti della zona. L’incendio, scoppiato intorno alle 14:45, ha provocato la sospensione immediata della circolazione ferroviaria, generando un clima di caos che si protrarrà nei giorni successivi fino alla completa messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale e dalle resine degli alberi, si sono propagate rapidamente dalla pineta di un edificio disabitato di proprietà comunale. Le alte colonne di fumo e le fiamme visibili a chilometri di distanza hanno costretto i dipendenti del vicino palazzo comunale e dell’ufficio postale ad abbandonare le loro postazioni per mettersi in salvo.

Il comandante della polizia locale, Luigi Cattolico, ha coordinato l’evacuazione del piazzale Giovanni Falcone, rimuovendo le auto in sosta per agevolare l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, i volontari della Protezione Civile e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme erano già state parzialmente contenute grazie a un primo intervento, ma è stato necessario proseguire le operazioni di spegnimento fino a tarda sera. In particolare, si è lavorato per abbattere gli alberi incendiati, che costituivano un serio pericolo per la circolazione ferroviaria.

L’incendio ha interessato un edificio in disuso, precedentemente donato al comune con l’intento di realizzare una struttura di assistenza per non vedenti, progetto mai avviato. Una parte dell’edificio era stata concessa in comodato d’uso ad alcune associazioni, mentre nell’area adiacente alla rete ferroviaria aveva trovato riparo un senzatetto con la sua compagna e un cane, che purtroppo è rimasto vittima dell’incendio.

La sospensione del traffico ferroviario ha causato gravi disagi, con treni regionali sostituiti da pullman e numerose cancellazioni e ritardi per quelli a lunga percorrenza. Trenitalia ha fornito informazioni in tempo reale sul proprio sito web, consigliando ai viaggiatori di evitare, se possibile, di mettersi in viaggio per non subire ulteriori disagi.

Alle 21 di ieri sera, vigili del fuoco e forze dell’ordine erano ancora sul posto in attesa dell’agronomo, chiamato a valutare la stabilità degli alberi colpiti dalle fiamme. La circolazione dei treni è ripresa intorno alle 22 su un solo binario tra Squinzano e Brindisi, ma la situazione rimane critica in attesa degli ulteriori interventi necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori.