Il pericoloso incendio che ha colpito la vegetazione del canale Patri sta sollevando preoccupazioni significative per la sicurezza dell’area.

L’assessore Elmo, che segue personalmente l’incidente, ha sottolineato la necessità di interventi urgenti.

Nonostante le sollecitazioni rivolte al Consorzio di Bonifica dell’Arneo per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area, fino ad ora, infatti, non sono stati intrapresi i necessari interventi.

Questa mancanza di azione potrebbe aver aumentato i problemi per la sicurezza pubblica e l’odierno incendio si potrebbe inserire in quel contesto.

L’assessore Elmo ha annunciato che domani, con carattere d’urgenza, incaricherà una ditta specializzata per eseguire la bonifica non solo del canale Patri, ma anche del canale Inferno e di tutti i canali sotto la responsabilità del Consorzio Arneo.

Questa azione immediata è essenziale per prevenire ulteriori rischi ambientali e garantire la sicurezza delle comunità locali.