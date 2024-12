Questa mattina, intorno alle 9:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Garibaldi 99, a San Vito, a seguito di una segnalazione della Polizia Locale per un incendio in un’abitazione con una persona intrappolata all’interno.

Sul posto sono state inviate due squadre, equipaggiate con APS e autobotte. L’intervento ha consentito lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dello stabile. Una persona è stata estratta dall’appartamento in fiamme e affidata alle cure del personale sanitario del 118.

L’incendio, circoscritto alla camera da letto, non ha provocato danni ad altre abitazioni o persone. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, mentre l’uomo coinvolto non è in pericolo di vita.