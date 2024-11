Un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento in via Parini, a Francavilla Fontana. Le fiamme, partite dalla cucina, hanno rapidamente coinvolto parte dell’abitazione, rendendo necessaria l’evacuazione immediata dei presenti e richiedendo l’intervento tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco della città.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’intera area interessata.

Grazie alla loro rapidità e preparazione, l’intervento è stato risolto senza ulteriori conseguenze per le strutture circostanti.

Durante l’operazione, due persone sono state soccorse; tra queste, una donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti, dopo aver inalato fumo. Le sue condizioni sono sotto osservazione, ma non si segnalano al momento gravi conseguenze.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.