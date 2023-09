Sembra assumere i contorni di una vera e propria emergenza delittuosa per Brindisi l’incessante serie di incendi notturni che interessano automobili parcheggiate in pubblica via.

Stanotte, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è dovuta intervenire in via Giuseppe Di Vittorio, al Rione Commenda, per spegnere l’incendio che aveva coinvolto tre auto parcheggiate una accanto all’altra.

Il forte vento imperversante nella zona ha poi fatto propagare l’incendio verso altre tre vetture parcheggiate di fronte a quelle interessate.

I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando Provinciale che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio.