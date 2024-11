Il Sindaco Giuseppe Marchionna si è recato questa sera sul luogo dell’incendio in Zona Industriale.

Presenti l’On. D’Attis, il Questore ed il Prefetto fuori sede da remoto.

L’ARPA ha comunicato che i dati delle centraline delle stazioni Crati, Perrino e via Taranto sono nella norma, per cui non vi sono particolari problemi per il centro abitato in generale.

Invece, per tutta la Zona Industriale, compresa la zona imbarchi/sbarchi, e i rioni Perrino, San Pietro e San Paolo è in corso d’adozione Ordinanza da parte del Sindaco Marchionna, le cui indicazioni si anticipano perché vengano già rispettate:

1) il personale delle aziende non può operare all’esterno, se non in caso di necessità, indossando la mascherina FFP2; la medesima disposizione ha riguardo anche alla popolazione dei quartieri interessati che dovrà uscire di casa, solo se strettamente necessario, utilizzando la suddetta mascherina.

2) porte e finestre chiuse delle aziende e delle abitazioni dei quartieri interessati;

3) non utilizzo dei condizionatori d’aria nelle aziende e nelle abitazioni dei quartieri interessati.

Si informa altresì che i presenti hanno provveduto a reperire soggetti privati in possesso di mezzi cosiddetti “ragno” in quanto utili al raffreddamento, tramite spostamento, dei cumuli di rifiuti andati in fiamme.