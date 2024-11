Questa sera, intorno alle 23:00, si è verificato un incidente in Via della Torretta, a Brindisi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia.

Secondo le prime informazioni, l’auto coinvolta avrebbe subito un capovolgimento prima di tornare sulla propria posizione. A bordo vi erano due persone, tra cui una donna incinta. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il veicolo fuggito. Non si esclude il coinvolgimento di una seconda sito che avrebbe abbandonato il luogo dell’incidente.