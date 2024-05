Nella mattina di oggi, un grave incidente stradale ha bloccato la 379, precisamente all’altezza dell’uscita Specchiolla in direzione sud. Le squadre di emergenza dei Vigili del Fuoco di Brindisi ed Ostuni hanno risposto prontamente alla chiamata di soccorso, mettendo in atto un’azione tempestiva e coordinata che ha contribuito a salvare vite umane e a garantire la sicurezza nella zona coinvolta.

Due persone sono in codice rosso mentre altre cinque persone sono state classificate come codice arancio, segno di lesioni serie ma non vitali. Inoltre, diverse persone hanno riportato ferite lievi.

La dinamica precisa dell’incidente è attualmente al vaglio della polizia stradale, che sta lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato all’incidente. Ciò che è certo è che sei veicoli sono rimasti coinvolti, creando un caos improvviso sulla strada. Due delle auto sono state coinvolte dopo essersi fermate per prestare soccorso: i loro occupanti sono stati travolti e sbalzati nel canale laterale.



Sul luogo dell’incidente, sono intervenute diverse ambulanze e unità della polizia stradale, ognuna contribuendo con le proprie competenze specifiche per garantire un intervento completo ed efficiente. Le ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali più vicini per ricevere le cure necessarie, mentre la polizia stradale ha presidiato l’area per facilitare le operazioni di soccorso e per avviare le indagini necessarie per comprendere le cause dell’incidente.

L’intervento delle squadre di emergenza dei VV.FF. è stato fondamentale per gestire la situazione in modo efficace. Le squadre hanno lavorato con precisione e rapidità per mettere in sicurezza le autovetture coinvolte e l’area circostante, minimizzando il rischio di ulteriori danni o incidenti.