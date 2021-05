I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 60enne del luogo, per lesioni personali colpose aggravate, in qualità di committente di lavori di manutenzione di un terreno agricolo di sua proprietà a un operaio che, nel corso dell’attività e a causa di un incidente, ha riportato delle lesioni personali.

Il ferito è stato soccorso dall’autolettiga del 118 e trasportato presso l’Ospedale Perrino di Brindisi dove si trova tuttora ricoverato.