Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta ieri sera, intorno alle ore 22:15, sulla SP86 San Pancrazio-Torre in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo, uscito autonomamente fuori strada.

Alla guida un ragazzo di 29 anni che è stato condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’intervento è valso alla messa in sicurezza dell’auto e dell’intera area interessata, per prevenire ulteriori rischi alla circolazione e garantire le condizioni di sicurezza. Sul posto anche il personale del 118 per le proprie competenze sanitarie.