Intorno alle 11:30 un pericoloso sinistro stradale ha coinvolto tre veicoli, tra cui uno dei Carabinieri, e provocato quattro feriti, fortunatamente non gravi.

L’incidente si è verificato sulla sulla strada per Lu Spada, che collega l’ospedale Perrino al centro commerciale Le Colonne, proprio all’incrocio del nosocomio.

Sul posto si sono precipitati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e assistere i feriti. Anche la ditta Pissta è intervenuta per la bonifica della strada, mentre la polizia locale di Brindisi si sta occupando dei rilievi per comprendere la dinamica dell’impatto.

Tra i mezzi coinvolti, una Toyota Yaris, una Fiat 500 e una Jeep con a bordo quattro militari. Le condizioni dei feriti, tra cui la giovane conducente della Yaris, l’uomo alla guida della 500 e due militari, non destano, fortunatamente alcuna preoccupazione.

Non è il solo incidente ad aver segnato questa giornata nella zona. Poco dopo l’alba, un altro sinistro si è verificato a qualche centinaia di metri di distanza. Anche in questo caso, per fortuna, non si registrano feriti gravi.