Sul tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente tra un treno e un furgoncino che si è fermato sui binari, lungo la tratta ferroviaria tra Cisternino e Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Il servizio è operato dalle Ferrovie del Sud Est e copre la linea da Martina Franca a Lecce.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello funzionava regolarmente e il macchinista del treno ha notato in tempo il furgoncino, attivando la frenata d’emergenza. L’impatto non è stato violento. Si ipotizza che il conducente del furgoncino abbia tentato di oltrepassare i binari nonostante l’attivazione delle sbarre.

Attualmente, la linea è bloccata e le Ferrovie del Sud Est hanno attivato un servizio di bus sostitutivi per i passeggeri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della Polfer per gestire la situazione.

Immagine articolo creata con i.a.