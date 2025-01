Al via un nuovo progetto di inclusione sociale e scambio culturale per la Yuri Benefit Corporation, impegnata a valorizzare i giovani con autismo e a promuoverne l’integrazione. Al fianco de Le Orecchiette che Vorrei — il laboratorio formativo che insegna ai ragazzi a realizzare la pasta fresca pugliese — ha preso vita un’iniziativa volta a favorire il confronto con altre tipicità gastronomiche.

Questo nuovo progetto, dal respiro internazionale, prevede degli scambi con l’estero durante i quali i giovani pugliesi apprendono le tradizioni culinarie degli altri paesi e imparano a cucinare i loro piatti tipici.

Il primo appuntamento si è svolto a Bruxelles con una lezione in cui i ragazzi con autismo, collegati in videoconferenza, hanno imparato a impastare, cuocere e decorare i waffles, i dolci tipici locali. Alla lezione ha presenziato Giuseppe Primicerio, presidente della Yuri Benefit Corporation. Testimonial del progetto, che si svolgerà anche in altre nazioni, è lo chef stellato Marco Bottega.

“Questo nuovo progetto rappresenta un sogno che si realizza — ha dichiarato Giuseppe Primicerio — Il mio obiettivo iniziale era offrire a mio figlio Yuri e ad altri ragazzi con autismo un’opportunità mediante un laboratorio di produzione di orecchiette. Dopo pochi mesi dall’avvio del progetto, siamo arrivati oltre consentendo loro non solo di sentirsi integrati con il proprio territorio ma anche di aprirsi al mondo, scoprendo nuove culture e costruendo legami internazionali. La cucina è un linguaggio universale che unisce, e siamo orgogliosi di vedere come i nostri giovani abbiano abbracciato con entusiasmo questa esperienza”.

Anche lo chef Marco Bottega ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa: “Ho scelto di sostenere questo progetto perché credo fermamente nel potere della cucina di abbattere barriere e creare connessioni. Vedere questi ragazzi scoprire e interpretare piatti tipici di altre culture è una fonte di ispirazione per tutti noi. Sono convinto che il loro entusiasmo e la loro passione arricchiranno non solo loro, ma anche chi avrà il piacere di lavorare con loro”.

Il progetto proseguirà coinvolgendo altre nazioni e tradizioni culinarie, con l’obiettivo di costruire una rete di esperienze e collaborazioni che possano valorizzare le capacità dei giovani partecipanti e promuovere l’inclusione sociale attraverso la cucina.