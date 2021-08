Sarà presentato nella cornice dell’anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano il nuovo libro del Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro” inserito nella rassegna “Incontri al Parco”.

L’appuntamento è in programma domani giovedì 12 agosto 2021, alle ore 21.00. La serata è organizzata dall’associazione Amici del Cuore di Ostuni, con il supporto del comune di Ostuni e dell’ente Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale. Alla presentazione parteciperanno il sindaco di Bari e Presidente dell’ANCI Antonio Decaro e il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo. La serata sarà aperta dagli interventi del presidente dell’ente Museo di Ostuni Michele Conte e dal Presidente dell’Associazione Amici del Cuore di Ostuni Angelo Brescia. Dialogherà con Stefano Bonaccini il presidente dell’ordine dei giornalisti pugliesi Piero Ricci.

Idee che si materializzano, nuovi progetti, sogni da realizzare. Investimenti per un presente e un futuro da protagonisti. Ricette per una regione, ma soprattutto per un Paese in cerca di riscatto. Ne scrive il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro”, uscito qualche settimana fa edito da Piemme.

Per partecipare all’evento è obbligatorio il green pass, come impongono le normative vigenti sul Covid-19, per prenotazioni 3315726511, nel messaggio WhatsApp indicare nome, cognome e numero di posti.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa