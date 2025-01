Questa mattina presso gli Uffici della Direzione ASL Brindisi si sono incontrati il Sindaco di San Vito dei Normanni prof.ssa Silvana Errico e il Direttore Generale della ASL DR. Maurizio De Nuccio, a seguito di impegno assunto dal Direttore nell’ultima conferenza dei Sindaci.

L’incontro, al quale era pure presente la dr.ssa Loredana Carulli, è servito per fare il punto sui lavori della Casa di Comunità e sui servizi di specialistica ambulatoriale presenti a San Vito.

In merito ai lavori della Casa di Comunità gli stessi stanno procedendo senza problemi e a breve i Medici di Medicina Generale potranno anche effettuarvi un sopralluogo avendo acquisito autorizzazione dal responsabile della sicurezza del cantiere- come comunicato – dall’ing. Rini al Vicesindaco di San Vito dei Normanni Avv. Antonio Santoro con delega all’Urbanistica e Lavori Pubblici, pure presenti all’incontro .

In merito alle carenze della specialistica ambulatoriale il DG ha confermato che l’ambulatorio di fisiatria proseguirà le attività col medesimo medico sinora in servizio mediante incarico di collaborazione libero professionale così come consentito dalla normativa e come l’ASL sta facendo in situazioni similari laddove non sia possibile a breve procedere con nuove assunzioni.

Per la diabetologia il DG, d’intesa con il direttore del distretto Dr. Arturo Oliva raggiunto telefonicamente, ha assicurato di aver già disposto la sostituzione del medico specialista trasferitosi in altro distretto.

Per quanto concerne l’oculistica, essendo da molto tempo assente il relativo medico specialista, sia il Dg che il direttore del distretto, hanno assicurato che questo servizio potrà essere erogato per uno o due giorni a settimana con gli specialisti presenti negli ambulatori di Brindisi.

Il Sindaco ha espresso piena soddisfazione per la disponibilità della Direzione Strategica della ASL che, nelle sue diverse componenti, amministrative e sanitaria, consente di dare risposte alla comunità per il tramite dei Sindaci che quotidianamente si confrontano con problemi piccoli e grandi anche in merito ai Servizi Sociali e Sanitari che pure sono stati oggetto di confronto per assicurare una buona governance nell’interesse delle persone, specie quelle più fragili.



